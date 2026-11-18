El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional por un periodo de ocho meses. La disposición, emitida este lunes 18 de noviembre, busca evitar posibles problemas de suministro en el país, en un contexto de dificultades en la cadena de abastecimiento y riesgos que podrían afectar el transporte de productos energéticos.

Al respecto, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, explicó que la medida suspende la obligación de mantener inventarios mínimos de combustibles en toda la cadena de distribución y comercialización. Advirtió que el Perú depende de las importaciones para cubrir gran parte de su consumo de diésel y aproximadamente la mitad del gas licuado de petróleo (GLP), por lo que consideró necesario adoptar medidas adicionales para proteger la economía de las familias.

Gamio propuso impulsar la masificación del gas natural, especialmente en las regiones donde todavía no llega este recurso, así como fortalecer el uso de energías renovables mediante sistemas de almacenamiento de energía solar y eólica. También señaló que estas alternativas permitirían reducir la dependencia del diésel y disminuir los costos de energía para los hogares, el transporte y las pequeñas empresas. Asimismo, planteó promover la movilidad eléctrica mediante la instalación de estaciones de carga rápida en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa.

SOLUCIONES A LARGO PLAZO

Finalmente, el exfuncionario sostuvo que la declaratoria de emergencia debe aprovecharse para implementar soluciones de largo plazo frente a posibles interrupciones del abastecimiento, que podrían agravarse por condiciones climáticas adversas y dificultades en la descarga de combustibles importados debido al oleaje anómalo. En materia de transporte público, consideró necesario ampliar los plazos de concesión, facilitar créditos para renovar las flotas con vehículos a gas natural o eléctricos y mejorar los sistemas de transporte urbano, incluido el Metropolitano y la Línea 2 del Metro de Lima.