La Policía Nacional capturó a Abel José Taya Humpire en el distrito de Santa Anita durante las últimas horas. El sujeto era uno de los últimos prófugos vinculados al triple crimen de tres jóvenes mujeres ocurrido en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, hace más de 14 meses. El caso fue relacionado desde sus inicios con una presunta organización dedicada al narcotráfico integrada por ciudadanos peruanos.

De acuerdo con la información policial, el detenido tenía una notificación roja de Interpol, debido a que era requerido por la justicia internacional. Sin embargo, permanecía en territorio peruano utilizando un documento de identidad con un nombre falso, con el que intentó ocultar su verdadera identidad. Agentes de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional lograron identificarlo y ubicarlo en Santa Anita, tras realizar labores de seguimiento.

Tras su captura, Abel José Taya Humpire fue trasladado a una dependencia judicial y quedó a disposición de las autoridades para el inicio de las diligencias correspondientes. El objetivo es desarrollar el procedimiento formal de extradición hacia Argentina, donde deberá responder por su presunta participación en el caso. Otros implicados en esta investigación, entre ellos alias 'Pequeño J' y Luis Valverde, conocido como 'El Abuelo', también fueron detenidos anteriormente en territorio peruano.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El triple crimen conmocionó a Argentina por la violencia del asesinato de las tres jóvenes, quienes habrían sido involucradas en el presunto robo de una cantidad de droga perteneciente a una organización criminal. Las investigaciones apuntan a una red delictiva con conexiones entre Perú y Argentina, por lo que las autoridades peruanas vienen colaborando con la justicia del país vecino en las capturas y los procedimientos de extradición. La detención de Taya Humpire representa un nuevo avance en la búsqueda de los implicados que todavía permanecen prófugos.