Un fiscalizador municipal se enfrentó a un presunto extorsionador armado que lo amenazó mientras supervisaba una obra privada en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió el último martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Según la información recogida por los fiscalizadores, los delincuentes exigían 50 000 soles como primer pago extorsivo.

En las imágenes se observa cómo un sujeto con casco rojo desciende de una motocicleta y apunta con un arma de fuego contra el trabajador municipal, obligándolo a arrodillarse. Sin embargo, cuando el fiscalizador intenta registrar la amenaza con su celular, se abalanza sobre el atacante y ambos protagonizan un forcejeo. Durante el enfrentamiento, al presunto delincuente se le caen el casco, el teléfono y el arma. Finalmente, huye hacia la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escapan.

Este ataque no sería un hecho aislado. La obra ya había sido objeto de amenazas desde septiembre, cuando dos sujetos ingresaron al lugar para intimidar al ingeniero responsable. Al día siguiente, los delincuentes dejaron un artefacto explosivo. Según la información recogida por los fiscalizadores, los extorsionadores exigían un primer pago de 50 000 soles y otros 30 000 soles semanales para permitir la continuidad de los trabajos.

MAYOR PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA

El alcalde de San Martín de Porres, Hernan Sifuentes, explicó que el trabajador municipal se encontraba en el lugar para supervisar el cumplimiento de una medida administrativa y destacó que el enfrentamiento pudo terminar en un hecho fatal. Asimismo, solicitó mayor presencia policial en la zona. El sobre con la presunta amenaza extorsiva y los objetos abandonados durante el enfrentamiento deberán ser materia de investigación, mientras la Policía Nacional busca identificar a los responsables.