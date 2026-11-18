El Poder Judicial amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, decisión que fue recibida favorablemente por la familia de la joven, que teme que los involucrados puedan quedar fuera del proceso judicial.

La medida fue adoptada luego de que se realizaran dos audiencias durante la jornada, a nueve meses del fallecimiento de Marzano. Según informó su hermano, Gino Marzano, inicialmente se evaluó el cese de la prisión preventiva, pero posteriormente la Fiscalía solicitó su ampliación, que finalmente fue concedida.

La nueva medida vencerá el 24 de agosto de 2027, mientras continúa la investigación. La Fiscalía, además, solicita siete años y un mes de prisión contra Villar por los delitos que se le imputan.

Familia cuestiona pedido de pena

Gino Marzano señaló que la familia no está conforme con la pena solicitada y recordó que desde el inicio pidió que se modificara la calificación del delito, lo que, según indicó, podría permitir una condena de hasta 20 años de prisión. Este pedido todavía se encuentra en evaluación.