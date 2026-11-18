Un camión recolector de basura fue atacado a balazos por dos sujetos encapuchados que ingresaron a una cochera municipal ubicada en la cuadra 11 de la avenida Alfonso Ugarte, en el distrito de La Perla, en el Callao. El hecho ocurrió la noche del martes 17 de noviembre y estaría relacionado con un presunto caso de extorsión contra la empresa Repersa, encargada del servicio de recolección de residuos sólidos en la jurisdicción.

Según el testimonio del conductor de la unidad, los individuos ingresaron al establecimiento y exigieron el pago de una suma de dinero como cupo extorsivo. Ante su desconocimiento sobre los supuestos pagos que venía realizando la empresa, los sujetos sacaron armas de fuego y realizaron varios disparos contra el vehículo, destrozando principalmente la ventana del copiloto. Posteriormente, ambos escaparon del lugar.

La Municipalidad de La Perla confirmó, mediante un comunicado, que dos personas encapuchadas amenazaron al supervisor de la empresa contratada y efectuaron disparos al interior de las instalaciones de maestranza, así como contra una compactadora que estaba próxima a iniciar su recorrido. La comuna precisó que el ataque ocasionó únicamente daños materiales y que no se registraron personas heridas.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional acudieron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes, lo que ocasionó una paralización temporal del servicio de limpieza pública. Sin embargo, las labores fueron retomadas durante la noche. Los trabajadores evitaron brindar declaraciones por temor a posibles represalias, mientras se espera un pronunciamiento de las autoridades sobre las medidas que se adoptarán frente a este presunto caso de extorsión.