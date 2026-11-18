El Colegio Químico Farmacéutico expresó su preocupación por la adquisición estatal de suero fisiológico importado de China que presentó fallas de calidad. Su decano, Aníbal Díaz Robles, cuestionó que, pese a existir normas y herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad de estos productos, no se estén aplicando adecuadamente los controles correspondientes.

Díaz Robles sostuvo que es necesario fortalecer la supervisión de los medicamentos e insumos médicos que ingresan al país y consideró que se requiere mayor voluntad para implementar los mecanismos de fiscalización disponibles. Asimismo, planteó impulsar la producción nacional certificada y validada, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones y garantizar estándares adecuados de calidad.

Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, solicitó una investigación inmediata para determinar las responsabilidades por las deficiencias identificadas. También instó a fortalecer la autoridad sanitaria y garantizar que los medicamentos adquiridos por el sector público cumplan con los controles de calidad y las buenas prácticas de manufactura en los laboratorios que los producen.

INFORME DEL INS

De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Salud (INS), cuatro lotes de suero fisiológico al 0,9 % no superaron las pruebas de retención del punzón y sellado. Las incidencias fueron reportadas en cinco establecimientos de salud. Además, se informó que existen más de 2 millones 136 mil unidades de este producto distribuidas en hospitales y centros médicos del país, situación que ha incrementado la preocupación por su calidad y supervisión.