El Poder Ejecutivo proyecta construir un nuevo establecimiento penitenciario en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, al norte de Lima. La iniciativa contempla una extensión superior a las 2.500 hectáreas y busca contribuir a reducir el hacinamiento y la presión sobre el sistema penitenciario nacional.

Como parte de las coordinaciones para impulsar el proyecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo una reunión con los alcaldes electos de Sayán y Huaura. Durante el encuentro se abordaron las condiciones para ejecutar la obra y la posibilidad de incorporar infraestructura pública que permita mejorar los servicios para los habitantes de las localidades aledañas.

Según lo adelantado por el Ejecutivo, el penal estaría destinado a personas privadas de libertad consideradas de baja peligrosidad y contaría con resguardo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se indicó que su ubicación estaría alejada de las zonas urbanas y de las viviendas, con el propósito de evitar afectar la convivencia de las familias que residen en los alrededores.

CENTROS DE SALUD Y COMISARÍAS

La propuesta del Ejecutivo también incluye la implementación de centros de salud y comisarías en la zona para acercar los servicios del Estado a esta parte del norte de Lima. Sin embargo, todavía se espera que las autoridades definan fechas y plazos concretos para el inicio de las obras y la puesta en funcionamiento del establecimiento penitenciario.