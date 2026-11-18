Un nuevo asalto a mano armada se registró en un centro de quiropraxia ubicado en Ate Vitarte. Dos delincuentes llegaron en una motocicleta y uno de ellos ingresó al establecimiento para amenazar a los trabajadores y clientes que se encontraban en el interior.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto, vestido de negro y con un casco del mismo color, amenazó a los presentes. Incluso, le arrebató el celular a un menor de edad y despojó de sus pertenencias a otras personas que estaban en el local.

El delincuente también se dirigió al mostrador donde se comercializan artículos de ortopedia y sustrajo una caja fuerte. Posteriormente, amenazó con un arma a uno de los trabajadores para exigirle las llaves del área de terapias, donde también robó un celular y una billetera.

En total, los asaltantes se llevaron cuatro celulares, una billetera y dinero en efectivo, con un botín que superaría los S/10 mil. Tras el robo, la Policía llegó al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes.

FRECUENCIA DE ASALTOS

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la inseguridad y señalaron que los asaltos a mano armada son frecuentes en el sector. Mientras tanto, personal de Serenazgo permanece resguardando el establecimiento, cuyos trabajadores y clientes quedaron atemorizados por lo ocurrido.