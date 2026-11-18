Momentos de angustia vivieron tres familias del sector de Zapallal, en Puente Piedra, luego de que cuatro internos de un centro de rehabilitación escaparan durante la madrugada. Los sujetos utilizaron una sábana amarrada para descender desde el cuarto piso del establecimiento Jehová Jireh.

Durante la fuga, los internos cayeron sobre los techos de viviendas cercanas y provocaron daños en sus estructuras. El incidente dejó a una vecina herida, luego de que parte de una construcción impactara contra su cabeza mientras descansaba en su domicilio.

La mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sus familiares cuestionaron que ningún representante del centro de rehabilitación se acercara para auxiliarla y denunciaron la falta de responsabilidad del establecimiento frente a lo ocurrido.

Vecinos denuncian reiteradas fugas y daños a sus viviendas

Los residentes señalaron que las fugas y los daños a sus propiedades no serían hechos aislados. Según sus testimonios, el centro funcionaría desde hace más de 20 años y albergaría aproximadamente a 100 internos, por lo que cuestionaron la falta de medidas de seguridad.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para fiscalizar el establecimiento y verificar las condiciones en las que funciona. Además, pidieron medidas que eviten nuevos incidentes y garanticen la seguridad de las familias que viven en los alrededores.