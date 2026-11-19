La presencia de presuntos integrantes de la red criminal de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, en Lima Centro es materia de investigación tras un ataque armado contra un adolescente de 14 años en La Victoria. Los sospechosos habrían pertenecido a una facción que operaba anteriormente en Lima Norte.

Según las investigaciones, algunos remanentes de esta organización criminal habrían cambiado de zona de operaciones tras la captura de sus principales cabecillas. Esta presunta reubicación estaría relacionada con la búsqueda de nuevos espacios para continuar sus actividades delictivas en otros puntos de la capital.

Detenidos por ataque a menor estarían vinculados a banda criminal

Uno de los intervenidos, alias “Eli”, de 20 años, fue detenido junto a su presunto cómplice, conocido como “Juancho”, luego de realizar disparos contra el menor. El primero llevaba un grillete electrónico al momento de su captura, mientras ambos eran investigados por su presunta participación en hechos relacionados con esta estructura criminal.

Los antecedentes del caso se remontan a septiembre de 2024, cuando la Policía capturó a cuatro presuntos integrantes de esta organización en una vivienda de Comas. Durante el operativo se encontraron armas de fuego y granadas, además de evidencias relacionadas con presuntas extorsiones a empresas de transporte.

Posteriormente, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Juan Abraham Verástegui, Eliel Adriano Candioti y Giancarlos Torres, alias “Pusín”, por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos. Otro investigado, alias “Juancho”, recibió comparecencia con restricciones y tenía previsto utilizar un grillete electrónico.

La presunta presencia de estos sujetos en La Victoria y otros sectores de Lima Centro abre nuevas interrogantes sobre el desplazamiento de grupos criminales en la capital. Las autoridades continúan investigando los vínculos de los detenidos y su posible participación en otras actividades delictivas.