Tres presuntos delincuentes, entre ellos dos policías, fueron detenidos tras secuestrar a un joven joyero y exigirle S/ 30 mil para su liberación. El operativo fue realizado por personal de Serenazgo de Magdalena del Mar, que inició la persecución luego de detectar movimientos sospechosos del vehículo en el que trasladaban a la víctima.

Según el alcalde de Magdalena, Francis Allison, el secuestro ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche. Los sujetos obligaron al joven a subir a su propio vehículo y, mientras recorrían distintas calles, lo amenazaron con un arma de fuego para que se comunicara con sus familiares y amigos y reuniera el dinero del rescate.

La persecución se extendió hasta el distrito de Jesús María, donde los sospechosos abandonaron el automóvil con la víctima en su interior y huyeron a pie en diferentes direcciones. Sin embargo, el personal de Serenazgo logró capturar a los tres involucrados.

Dos de los detenidos son policías

El alcalde identificó a los detenidos como Armando Laura Chinchay, policía en retiro; Javier Cayi Rivas, efectivo en actividad que trabajaba en la comisaría de Pueblo Libre; y Armando Simón Cueva, quien sería civil.

Allison destacó la intervención de las cámaras de seguridad y la rápida actuación de los serenos, quienes continuaron con la persecución incluso fuera de la jurisdicción de Magdalena, con apoyo posterior del Serenazgo de Jesús María.