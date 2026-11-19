El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, presentó un Centro de Observación de Emergencias (COE), una plataforma tecnológica destinada a monitorear riesgos y generar alertas tempranas frente al fenómeno El Niño y otros desastres naturales.

El sistema integra información nacional e internacional, imágenes satelitales, cámaras de vigilancia y datos de entidades como la NASA, NOAA y CONIDA, con el objetivo de analizar las condiciones de las zonas vulnerables y anticipar posibles escenarios de emergencia.

A través de esta plataforma, los especialistas podrán realizar simulaciones sobre el recorrido de huaicos, posibles desbordes de quebradas, viviendas afectadas y población expuesta, para facilitar la toma de decisiones preventivas y activar los mecanismos de respuesta.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Como parte de esta iniciativa, se instalará una estación meteorológica en la quebrada El Pedregal, en Chosica, que permitirá mejorar la recopilación de información sobre las condiciones climáticas y reforzar el sistema de alertas. Además, se contempla la entrega de dispositivos con un botón de alerta a los ciudadanos que viven en zonas de riesgo.

El proyecto también busca incorporar a los vecinos como “sensores humanos”, quienes contribuirán a reportar situaciones de riesgo y completar el sistema de monitoreo. La iniciativa podría extenderse a otras zonas del país, especialmente a regiones del norte como Piura y Tumbes, así como a las 22 quebradas de Chosica. La próxima semana se prevé instalar e inaugurar la estación meteorológica como parte de la implementación del proyecto.