La suspensión de operaciones de la aerolínea Plus Ultra en la ruta Lima–Madrid ha generado preocupación entre pasajeros que tenían previsto viajar entre Perú y España. La compañía informó que la interrupción de sus vuelos se extendería, por el momento, hasta el 15 de diciembre.

Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, representantes de Indecopi señalaron que los pasajeros pueden solicitar el reembolso de sus boletos a través del enlace habilitado por la aerolínea en su página web.

En caso de que los pasajes hayan sido adquiridos mediante una agencia de viajes, los usuarios deberán comunicarse directamente con su proveedor para recibir información sobre el procedimiento de devolución. También se recomienda contactar a Plus Ultra mediante sus canales oficiales para conocer otras alternativas disponibles.

Indecopi exigió a la aerolínea brindar canales de atención y proporcionar información veraz y oportuna, además de garantizar el procesamiento de los reembolsos, al tratarse de un derecho de los pasajeros afectados.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La entidad informó, además, que ya inició una investigación de oficio y viene monitoreando el caso. De comprobarse infracciones, la empresa podría afrontar sanciones que dependerán de la gravedad de los hechos.

Los pasajeros que necesiten orientación pueden acudir a la oficina de Indecopi ubicada en el primer piso del aeropuerto Jorge Chávez, que atiende las 24 horas, o comunicarse a través del WhatsApp 985 197 24, habilitado también para consultas sobre este y otros problemas relacionados con el transporte aéreo.