Tras varios días de búsqueda, familiares recuperaron el cuerpo de Luis Mendiola, un hombre de 39 años que perdió la vida al intentar rescatar a dos jóvenes que se encontraban en peligro de ahogarse en la playa Venecia.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando Luis acudió a la playa junto a dos amigos para disfrutar de su día libre. Según sus familiares, antes de salir le dijo a su madre que preparara ceviche porque regresarían pronto.

Sin embargo, durante su estadía en el balneario, observó a dos jóvenes que se estaban ahogando y decidió ingresar al mar para auxiliarlos. Según los testimonios, logró rescatar a uno de ellos, pero al regresar por el segundo, ya no pudo salir del agua.

Desde entonces, su madre y otros familiares iniciaron una intensa búsqueda que se prolongó por más de tres días, hasta que el cuerpo llegó finalmente a la orilla de la playa en Villa El Salvador, muy lejos del lugar donde desapareció.

LO RECUERDAN CON NOSTALGIA

Sus familiares lo recuerdan como un joven trabajador, dedicado a la construcción y dispuesto a ayudar a los demás. Su acción de intentar salvar a dos personas que no conocía terminó costándole la vida.