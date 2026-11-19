Selene Gamarra vivió un momento inesperado el día de su boda, cuando el paso del papa León XIV por Lambayeque alteró su traslado hacia la iglesia. La novia se dirigía a su ceremonia, programada para las 5:00 p. m., cuando encontró la carretera congestionada y con restricciones vehiculares.

Aproximadamente una hora antes de su matrimonio, Selene salió del local donde se preparaba y se encontró con el tránsito detenido debido al recorrido del pontífice por la zona. Lejos de desesperarse por la demora, decidió aprovechar la ocasión para acercarse al papa y recibir su bendición.

Dejó el vehículo para acercarse al papa León XIV

La novia bajó del carro y caminó hasta las inmediaciones de un puente, donde esperó el paso de León XIV. Con apoyo de efectivos policiales, logró ubicarse cerca de la vía y recibir la bendición del pontífice, un momento que calificó como inolvidable.

Selene contó que su deseo era verlo y que la bendijera, especialmente por las palabras que el papa ha dedicado a los matrimonios y a las parejas jóvenes. La emoción también fue compartida por las personas que se encontraban en el lugar, quienes la acompañaron con cánticos y muestras de alegría.

Mientras tanto, su pareja también tuvo dificultades para llegar a la iglesia debido a la congestión vehicular. El novio optó por dejar su vehículo y abordar una combi para avanzar hacia Chiclayo, sin imaginar que su futura esposa se había detenido en el camino para recibir la bendición del papa.

Cuando finalmente llegó a la iglesia, la novia aún no aparecía, lo que generó preocupación entre los presentes. Sin embargo, al llegar Selene y contar que había recibido la bendición de León XIV, la espera se convirtió en una anécdota que ambos recordarán en el inicio de su matrimonio.