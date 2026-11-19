Una joven identificada como Mayra Mucha fue asesinada la noche de este jueves por un hombre encapuchado que ingresó a un salón de belleza ubicado en el jirón Belisario Flores, en el distrito de Lince.

El crimen ocurrió alrededor de las 6:45 p. m. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el atacante, vestido de negro y con el rostro cubierto, ingresó al establecimiento y disparó contra la víctima, impactándola en la cabeza.

Tras cometer el ataque, el sujeto huyó junto a un cómplice que lo esperaba en una esquina a bordo de una motocicleta. Ambos escaparon por el jirón Conococha, de acuerdo con las imágenes de vigilancia.

Al lugar llegaron peritos de Criminalística y efectivos policiales de las comisarías de Lince y la jurisdicción correspondiente para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones.

PIDEN SEGURIDAD

El asesinato generó temor entre los vecinos y trabajadores de la zona, quienes expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad.