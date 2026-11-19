Un fallo del Poder Judicial ha generado preocupación entre vecinos y dirigentes de San Juan de Lurigancho, luego de ordenar la restitución de un terreno de 16 mil metros cuadrados a comerciantes de La Cachina. El predio estaba destinado a la ampliación del hospital del distrito.

Según los representantes de la comunidad, el proyecto contemplaba la construcción de un edificio de nueve pisos, tres sótanos y un helipuerto, con el objetivo de ampliar la capacidad del establecimiento de salud. Actualmente, aseguran que el hospital se encuentra saturado y no cuenta con todas las especialidades necesarias para atender a la población.

Los dirigentes cuestionaron la decisión judicial y señalaron que el terreno pertenece al Ministerio de Salud. Asimismo, indicaron que existirían resoluciones contradictorias emitidas por el mismo magistrado en procesos relacionados con la ocupación del predio, por lo que solicitaron que el caso sea evaluado por las entidades correspondientes.

Por su parte, el Ministerio de Salud manifestó su desacuerdo con la resolución judicial, aunque indicó que acatará lo dispuesto. Los vecinos exigen que se priorice la ampliación del hospital, pues muchos pacientes deben ser derivados a otros establecimientos de Lima para recibir atención especializada.