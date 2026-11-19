Un adolescente de 15 años, estudiante de segundo de secundaria del colegio Ramón Castilla, murió tras ser apuñalado durante un enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de un mercado, a menos de una cuadra de su institución educativa, en Villa María del Triunfo.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:40 p. m., veinte minutos antes del ingreso del menor a clases, que comenzaban a la 1:00 p. m. Imágenes de cámaras de seguridad registraron parte de la pelea, en la que la víctima, quien llevaba una tijera, se enfrentó a otro adolescente que vestía de negro. Durante el altercado, el segundo joven utilizó un arma blanca y lo apuñaló.

Tras resultar herido, el escolar se llevó la mano a la zona del pecho y corrió por los pasadizos del mercado en busca de ayuda, pero terminó desplomándose en el pavimento. Trabajadores y vecinos intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al Hospital Villa María del Triunfo, donde llegó sin vida, según confirmaron los médicos.

PADRES PIDEN EXPLICACIONES

El asesinato generó indignación y preocupación entre padres de familia, quienes acudieron a los exteriores del colegio para exigir explicaciones a las autoridades educativas. Una madre denunció que anteriormente ya se habían registrado enfrentamientos en la zona y que habían solicitado medidas de seguridad, sin obtener respuesta.

Por su parte, un representante de la Dirección Regional de Educación informó que brindarán acompañamiento legal a la madre del menor y aseguró que el colegio apoyará las investigaciones. Indicó, además, que la víctima era considerada un estudiante tranquilo y que no tenía antecedentes de problemas dentro del entorno educativo.