Agentes de la Policía Nacional del Perú rescataron a una joven universitaria de 19 años que fue secuestrada bajo la modalidad de falso colectivo.

Los efectivos abatieron a uno de los implicados en el secuestro durante una persecución en Lurín. Tras controlar la situación en la vía, la PNP confirmó que la joven fue puesta a salvo.

Otro resultó herido y falleció en el trayecto al hospital

Durante el operativo en la Panamericana Sur, un presunto delincuente fue abatido, otro resultó herido y falleció en el trayecto al hospital, mientras que otros dos sospechosos quedaron detenidos.

Cabe señalar que, el sujeto que perdió la vida durante el enfrentamiento fue identificado como Leonardo Bryan Jiménez Mestanza y de acuerdo con el reporte oficial, el sujeto sacó su arma para disparar contra los agentes durante la persecución policial.