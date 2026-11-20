Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a diversas comunidades campesinas de Cusco tras iniciarse el pasado miércoles 18 de noviembre en la zona del Ccorao, ruta de ingreso al Valle Sagrado.

El fuego ha consumido aproximadamente 250 hectáreas de cobertura natural y cultivos, viéndose avivado por los fuertes vientos y las altas temperaturas en la región.

Bomberos voluntarios, brigadistas de la Municipalidad Provincial del Cusco, efectivos de la Policía Nacional, miembros del Ejército y comuneros trabajan en tierra para contener las llamas. Aunque se lograron controlar algunos focos durante la madrugada, el fuego se reactivó por los fuertes vientos.

Comunidades y zonas en alerta

Las llamas comprometen pastizales, plantaciones de pinos y terrenos agrícolas, generando alarma por su cercanía a zonas pobladas y al parque arqueológico de Sacsayhuamán

Huillcapata y Sequeraccay son las comunidades más afectadas directamente por el avance inicial de las llamas desde las laderas del cerro Huillcapata (distrito de San Sebastián).

Ante la emergencia, el alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja Calvo, advirtió que el fuego amenaza con alcanzar a las poblaciones ubicadas detrás del complejo arqueológico de Tambomachay.