Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, cuestionó la contratación de proveedores para la misa del papa León XIV en Las Palmas. Sostuvo que un evento de esta magnitud requería personal especializado y empresas con experiencia en espectáculos internacionales.

El representante afirmó que los proveedores seleccionados no habrían tenido la capacidad técnica necesaria para atender un evento de esa envergadura. Además, cuestionó que las contrataciones se realizaran sin una licitación y señaló que los costos del servicio deberían ser revisados.

Cuestionan presuntos sobrecostos y falta de planificación

Dolorier también puso en duda el monto pagado por los servicios de sonido, pantallas y equipos técnicos. Según indicó, existirían diferencias entre los costos contratados y los precios del mercado, por lo que consideró necesario fiscalizar los gastos y esclarecer posibles irregularidades.

Finalmente, sostuvo que la organización habría presentado deficiencias en coordinación, señalización, orientación al público y planes de contingencia ante fallas técnicas. En ese sentido, pidió investigar la contratación de proveedores y la actuación de los funcionarios responsables de supervisar el evento.