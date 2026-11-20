Los problemas en las pantallas y el sonido durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas continúan generando cuestionamientos. Las empresas involucradas en la instalación técnica y el suministro eléctrico se pronunciaron sobre las fallas registradas durante el evento del 16 de noviembre.

Panamericana Televisión conversó con el gerente general de Facogem Industrial, empresa encargada del suministro de energía y grupos electrógenos, quien aseguró que los inconvenientes no estarían relacionados con el servicio eléctrico. Además, cuestionó que se atribuyeran las fallas a Facogem.

Informe técnico advierte problemas en el suministro eléctrico

En un informe enviado a Cancillería y a la Contraloría, Pow Sang Sonido y Luces, responsable de los sistemas técnicos de sonido y video, reportó incidencias relacionadas con el suministro eléctrico. Según el documento, los problemas comenzaron durante las pruebas previas y estuvieron vinculados a la disponibilidad de los grupos electrógenos.

El informe también señala que el personal encargado de operar los generadores habría sido insuficiente para atender todos los puntos de suministro. Por su parte, Facogem Industrial sostuvo que los equipos abastecen de energía a todos los dispositivos conectados, mientras que el canciller anunció una investigación para determinar responsabilidades por los inconvenientes que afectaron a cientos de asistentes.