A poco más de un mes de la Navidad, el ambiente festivo ya se siente en Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. El centro comercial Top Center luce sus establecimientos con los tradicionales colores rojo y verde, mientras los comerciantes exhiben una variedad de productos y novedades para decorar los hogares durante las fiestas de fin de año.

Entre los artículos más llamativos se encuentran los muñecos de personajes de Disney, como Mickey Mouse, Minnie y Stitch, además de renos navideños. Los productos tienen tamaños que van desde los 60 centímetros hasta un metro con 60 centímetros. Según los comerciantes, algunos muñecos de gran tamaño cuestan 160 soles, mientras que un conjunto de tres personajes se ofrece a 300 soles.

La oferta también incluye árboles de Navidad de diferentes modelos, algunos de color verde y otros con acabados que simulan estar cubiertos de nieve. Asimismo, los vendedores promocionan adornos y accesorios para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con descuentos especiales para los clientes que visiten sus establecimientos.

LUCES CON PANELES SOLARES

Otra de las novedades de esta temporada son las luces navideñas con paneles solares, una alternativa para reducir el consumo de electricidad. Un comerciante mostró un modelo de 200 luces cuyo precio es de 20 soles y explicó que funciona con energía solar y permite recargarse. Estos productos se ofrecen en establecimientos ubicados en el jirón Puno y otras zonas comerciales de Mesa Redonda.