Los recientes movimientos sísmicos han encendido las alertas en el distrito del Rímac, donde unas 4,700 casonas antiguas presentan condiciones de deterioro y riesgo de colapso. Según el reporte de 24 Horas, alrededor de 30 mil personas podrían verse afectadas ante un movimiento telúrico de mayor intensidad. Durante un recorrido por el jirón Iquitos, se observaron viviendas con paredes agrietadas, techos deteriorados y balcones hundidos.

La situación genera preocupación entre los vecinos y transeúntes, quienes deben circular debajo de estructuras que podrían desprenderse. Algunos inmuebles presentan daños visibles en sus fachadas y balcones, mientras que en determinados sectores no existen señalizaciones que adviertan sobre el peligro. Los residentes también reportaron la caída de polvo y arena de algunas edificaciones durante los recientes temblores.

Los habitantes cuestionaron la falta de intervención de las autoridades municipales y del Gobierno para atender esta problemática. Uno de los vecinos señaló que muchas familias continúan viviendo cerca de estas estructuras y pidió realizar un empadronamiento para identificar a las personas en situación de riesgo y establecer medidas de protección. Además, advirtió que un terremoto podría ocasionar graves consecuencias para quienes transitan y residen en la zona.

CASAS DE QUINCHA Y ADOBE

Las casonas afectadas tienen estructuras antiguas de adobe y quincha, algunas consideradas parte del patrimonio cultural, lo que representa un desafío para su recuperación. Durante el recorrido periodístico también se identificaron balcones sostenidos de manera precaria y viviendas con intervenciones que no garantizan la estabilidad de sus estructuras. Ante este escenario, los vecinos demandan acciones urgentes de las autoridades para evaluar los inmuebles, prevenir posibles derrumbes y proteger a las familias.