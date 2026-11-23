Desde las afueras del penal de Lurigancho, representantes sindicales exigieron al INPE mayores medidas de seguridad, equipamiento y contratación de personal.

Trabajadores penitenciarios denunciaron estar expuestos a constantes amenazas, agresiones y enfrentamientos dentro y fuera de los centros penitenciarios. Desde las afueras del penal de Lurigancho, representantes sindicales exigieron al INPE mayores medidas de seguridad, equipamiento y contratación de personal.

Ángel Yancari, secretario de un sindicato de trabajadores penitenciarios, señaló que los agentes realizan sus labores en condiciones de alto riesgo, especialmente en cárceles hacinadas, donde deben intervenir diariamente en peleas y enfrentamientos entre internos. Denunció que no cuentan con chalecos antibalas en buen estado, herramientas de defensa ni recursos logísticos suficientes para cumplir sus funciones.

Asimismo, aseguró que varios trabajadores han resultado heridos durante intervenciones y que algunos han sido evacuados de emergencia tras sufrir ataques con armas blancas. También advirtió sobre amenazas contra agentes, directores de penales y sus familiares, e indicó que algunos funcionarios habrían renunciado debido a estas situaciones.

ESCASEZ DE PERSONAL

El dirigente sindical sostuvo que existe una grave escasez de personal en las distintas áreas del sistema penitenciario, desde seguridad y administración hasta tratamiento de internos y control de brazaletes electrónicos. Añadió que varios establecimientos carecen de psicólogos, auxiliares y abogados, mientras que el centro de formación del personal penitenciario permanece cerrado.