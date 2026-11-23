Ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud, Lima cuenta con sirenas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), instaladas en distintos puntos de la costa para advertir a la población segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas.

Desde el parque frente a la Municipalidad de Lince, se informó que el sistema cuenta con 114 sirenas distribuidas en 10 regiones del litoral peruano. Estos dispositivos emiten una alerta sonora que puede dar a los ciudadanos algunos segundos para ponerse a salvo y facilitar la evacuación.

Vecinos de Lince señalaron que, durante los recientes sismos, lograron escuchar las alarmas y que estas les permitieron reaccionar con mayor rapidez. Sin embargo, algunos indicaron que no siempre perciben el sonido, dependiendo de dónde se encuentren. También destacaron que la alerta es especialmente útil debido al ruido del tránsito y otras actividades cotidianas, que pueden dificultar la percepción de un movimiento sísmico.

HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

Especialistas y vecinos coinciden en que estas alarmas representan una herramienta adicional de prevención, pero no reemplazan la preparación familiar, la identificación de zonas seguras ni la mochila de emergencia. Además, se planteó la necesidad de ampliar estos sistemas de alerta y promover la organización vecinal para responder ante una eventual emergencia.