Los conductores tienen hasta este lunes 23 de noviembre para acogerse al descuento excepcional del 90% en el pago de multas por infracciones de tránsito. Así lo informó un representante de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), quien precisó que el beneficio fue establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el pasado 25 de agosto.

Carlos, vocero de la entidad, explicó que la atención en la sede principal de la Sutran, ubicada en Jesús María, se realizará hasta las 7:00 p. m. Asimismo, indicó que los conductores y propietarios de vehículos pueden acudir a cualquiera de las 24 oficinas regionales para recibir orientación y acceder a este beneficio antes de que venza el plazo.

El descuento comprende las infracciones de tránsito, excepto las multas M1 a M4, relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o drogas; la M20C, por exceder el límite de velocidad en más de 30 kilómetros por hora; las M20, M27 y M28, vinculadas con la falta de seguro obligatorio o revisión técnica; y las M37 a M39, correspondientes a conductas que ocasionan accidentes con personas lesionadas.

BENEFICIO PARA MULTAS

Entre las infracciones más reportadas figuran las relacionadas con el exceso de velocidad, como las faltas M20A y M20B. Según el representante de la Sutran, una multa de S/ 1.320 podría reducirse a S/ 132, mientras que otra de S/ 990 quedaría en S/ 99. En tanto, el beneficio para las multas vinculadas al transporte se mantendrá vigente hasta el 21 de febrero de 2027.