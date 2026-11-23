Jorge Martín Frías, eurodiputado de Vox y director de la Fundación Disenso, defendió la postura de su agrupación frente a las próximas elecciones en España y aseguró que existe un mayor entendimiento con el Partido Popular (PP) para alcanzar una eventual mayoría que permita sacar a Pedro Sánchez del gobierno.

Durante una entrevista, sostuvo que Vox busca superar los 176 escaños necesarios para lograr la mayoría absoluta y afirmó que, a diferencia de anteriores procesos electorales, existe una mayor coincidencia con el PP para impulsar cambios políticos en el país.

Martín Frías también se refirió a la crisis de vivienda y la migración, y atribuyó el incremento de los precios inmobiliarios a la falta de oferta, el aumento de la demanda y las políticas del gobierno. Según su postura, la llegada de migrantes ha generado presión sobre los servicios públicos, mientras cuestionó la falta de medidas para ampliar la construcción de viviendas.

En materia migratoria, el representante de Vox criticó la política del Ejecutivo de Sánchez y aseguró que existe una falta de control fronterizo. Asimismo, hizo referencia a la situación de Ceuta y acusó al gobierno de no actuar frente a la presión migratoria, además de cuestionar decisiones relacionadas con la política exterior española.

CRÍTICAS

Finalmente, lanzó críticas contra Pedro Sánchez por los casos judiciales que involucran a personas de su entorno familiar y político. También cuestionó el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y sostuvo que una eventual transición democrática en ese país permitiría esclarecer presuntos hechos de corrupción y vínculos políticos.