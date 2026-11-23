Los fuertes oleajes han agravado el deterioro de la pista del malecón de la playa sur de San Bartolo, donde se han identificado alrededor de 30 forados y separaciones entre la vía y los muros de contención. La situación genera preocupación entre los vecinos, debido a que parte de la plataforma se encuentra prácticamente suspendida y podría colapsar hacia el mar.

El presidente de la asociación de esta playa señaló que el problema se presenta desde 2018 y que el deterioro ha avanzado de manera continua sin que se ejecuten trabajos de mantenimiento en los muros de contención. Advirtió que no se trata únicamente de un problema que afecta a los propietarios de viviendas de la zona, sino también de un riesgo para la infraestructura pública y las instalaciones de saneamiento.

El representante vecinal indicó que desde 2024 solicitaron formalmente a la Municipalidad de San Bartolo la intervención de estas estructuras. Explicó que, en un inicio, las separaciones entre la pista y el muro eran pequeñas, pero actualmente alcanzan dimensiones considerables: incluso, señaló que puede introducir una pierna en el espacio que se ha formado. Pese a las comunicaciones enviadas, afirmó que no han recibido una solución.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante la falta de respuesta, la asociación remitió una nueva comunicación a la municipalidad y también estableció contacto con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), en busca de apoyo para atender la emergencia. Los vecinos alertaron que un eventual desprendimiento podría comprometer las tuberías de desagüe y ocasionar contaminación del mar, por lo que solicitaron una intervención urgente de las autoridades.