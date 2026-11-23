El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), ubicado en el distrito de Miraflores, enfrenta riesgos geológicos que podrían comprometer su infraestructura y la seguridad de sus visitantes. Un estudio realizado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó hundimientos de hasta 10 centímetros en la explanada del museo, además de grietas en sus paredes y daños en algunas estructuras cercanas.

El informe también advierte sobre la posibilidad de caída de rocas y deslizamientos en un talud ubicado junto al recinto, en la zona de los acantilados de la Costa Verde. Los especialistas detectaron erosión, formación de cárcavas y desprendimientos en el sector oriental. Asimismo, recordaron que un estudio de imágenes aéreas de 1940 a 1960, realizado en 2023, ya había identificado procesos de erosión en estos terrenos.

Entre las recomendaciones planteadas figuran mejorar el suelo de relleno, estabilizar los taludes y reemplazar las geomallas deterioradas. También se propone elaborar una evaluación de riesgos de desastres, monitorear continuamente las grietas, restringir el riego por inundación y limitar el tránsito de vehículos pesados en la bajada San Martín. Durante el recorrido periodístico se observaron rocas desprendidas y mallas de protección en condiciones de deterioro.

AUTORIDADES TIENEN CONOCIMIENTO

El análisis fue solicitado por el propio LUM y sus resultados serán comunicados a las autoridades y municipalidades correspondientes, debido a que el recinto se encuentra en una zona limítrofe entre Miraflores y San Isidro, sobre terrenos de relleno. Hasta el momento, no se ha informado sobre una posible reubicación del museo. Las medidas planteadas están orientadas a reforzar el suelo y reducir los riesgos identificados en la infraestructura y sus alrededores.