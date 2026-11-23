Los vecinos de Chucuito, en el Callao, se encuentran preocupados por los constantes oleajes anómalos que afectan su litoral. Debido a las condiciones del mar, se colocaron cintas de seguridad para restringir el acceso a la playa y evitar accidentes.

Los residentes advierten que estos fenómenos son cada vez más intensos y frecuentes, lo que agrava el deterioro de la costa. Marita, vecina de la zona, señaló que Chucuito ha perdido aproximadamente 200 metros de playa a causa de la erosión costera.

Vecinos piden intervención para recuperar la playa

La representante vecinal indicó que el desplazamiento de piedras de canto rodado ha modificado el litoral, trasladando parte de este material hacia la zona de Aptao, donde se ha formado una nueva playa. Por ello, consideran necesario realizar trabajos de recuperación de manera periódica.

Asimismo, solicitaron a la Municipalidad del Callao y al Gobierno Regional atender esta problemática mediante acciones de protección costera y monitoreo permanente, con apoyo de la Marina de Guerra. Los residentes advierten que Chucuito es una zona vulnerable por su estrecha franja de tierra y temen que la erosión continúe avanzando.