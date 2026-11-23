Los fuertes oleajes anómalos registrados en el litoral peruano provocaron importantes daños en la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. Las olas sobrepasaron los muros de contención, arrastraron rocas y ocasionaron acumulaciones de agua en las vías peatonales. En la playa Waikiki, parte del muro de contención y de la vereda cedieron ante la fuerza del mar, mientras un poste de telecomunicaciones terminó derribado.

La emergencia también dejó otra estructura de telecomunicaciones en riesgo de colapsar debido a que sus cimientos quedaron expuestos. Ante esta situación, la Municipalidad de Miraflores dispuso el cierre de varios tramos, desde la zona del LOMO hasta la bajada Armendáriz, e impidió el tránsito de peatones y vehículos. Personal de Serenazgo y efectivos policiales permanecen en el lugar para evitar que las personas se acerquen a las áreas afectadas.

El gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, José Oviedo, señaló que el municipio tenía identificados siete tramos críticos de la autopista por su cercanía al mar. Además, explicó que el distrito no tiene competencia para ejecutar obras de infraestructura en esa zona, debido a que se trata de una vía metropolitana cuya administración y mantenimiento corresponden a Emape. El funcionario indicó que esperan una respuesta de la Municipalidad de Lima para definir las intervenciones necesarias.

CONTINUARÁN OLEAJES ANÓMALOS

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación, las condiciones de oleaje anómalo se mantendrán hasta el viernes 27 de noviembre, con intensidades de ligeras a moderadas. Las autoridades advirtieron que podrían producirse nuevos desprendimientos en las veredas y estructuras afectadas. Mientras tanto, las restricciones de acceso continuarán como medida preventiva durante el desarrollo de este fenómeno, a la espera de que se determinen las acciones para recuperar la seguridad en la Costa Verde.