Alias “Jolín”, señalado como cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, habría identificado a “Jorobado Deivi” como posible sucesor dentro de la estructura delictiva. Durante su traslado a Lima y en declaraciones a las autoridades policiales, el detenido mencionó el nombre de este personaje, quien podría asumir el liderazgo de un grupo que tendría alrededor de 50 integrantes. Sin embargo, también sostuvo que es inocente de las acusaciones en su contra y manifestó arrepentimiento por algunas de sus acciones.

Según la información policial, “Jorobado Deivi” se encuentra en proceso de extradición desde Argentina, luego de que en enero de 2026 se aprobara su entrega al Perú por los delitos de sicariato agravado y organización criminal. Además, se le vincula con el entorno de la organización criminal “Los Pulpos” debido a una relación sentimental que habría mantenido con Katy Cruz, hermana de integrantes de dicha estructura delictiva y quien cumple una condena de 30 años de prisión.

La captura de “Jolín” fue resultado de un operativo conjunto de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División de Investigación de Delitos Transnacionales, con apoyo de la agencia estadounidense HSI. El cabecilla fue ubicado en un exclusivo alojamiento de Ecuador, donde los agentes encontraron 5.000 dólares en efectivo, joyas de oro y una colección de nueve relojes Rolex. Estos bienes forman parte de las evidencias sobre el elevado patrimonio que habría acumulado mediante las actividades de la organización criminal.

TENDRÍA HASTA 10 FACCIONES

Por otro lado, el historiador Jorge Nureña explicó que “La Nueva Jauría” estaría conformada por hasta diez facciones que operan de manera coordinada según sus intereses. Asimismo, recordó que la separación de “Jolín” de la organización “Los Pulpos”, vinculada a Jhonson Smith Cruz, se habría producido entre finales de 2022 e inicios de 2023. Las autoridades continúan investigando las conexiones y disputas internas de estas estructuras criminales, mientras se espera el traslado de “Jolín” a la Base Naval del Callao.