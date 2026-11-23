El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, anunció la separación de tres trabajadores del área de vigilancia electrónica, luego de conocerse que dos delincuentes que utilizaban grilletes electrónicos fueron capturados mientras cometían delitos. El funcionario señaló que la institución tomó acciones inmediatas frente a estos hechos y que, en el marco de un nuevo decreto de reorganización, se encuentra trabajando en una reestructuración interna.

Uno de los casos ocurrió en el distrito de La Victoria, donde Eliel Adriano Candiotti Balboa, alias «Eli», fue capturado pese a portar uno de estos dispositivos, luego de atacar a balazos a un menor de 14 años. En otro operativo, realizado en Puente Piedra, fue detenido Bryan Cometivos Paredes, alias «Troll», señalado como integrante de la organización criminal Los Trinitarios de Santa Rosa, quien también utilizaba un grillete electrónico.

Frente a esta situación, trabajadores del INPE advirtieron que la falta de personal afecta la capacidad de supervisión y respuesta de la institución. Ángel Llancari, secretario del Sintrap-INPE, sostuvo que la escasez de servidores alcanza las áreas de seguridad, administración y tratamiento penitenciario. Por su parte, un representante de Intertactics SAC explicó que existe un sistema de monitoreo operado por la empresa y otro mecanismo de seguimiento a cargo del INPE.

¿FUNCIONA SISTEMA DE VIGILANCIA?

En contraste, el exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, consideró que el reducido número de personas sometidas a vigilancia electrónica permitiría realizar un control adecuado con los recursos disponibles. Según indicó, actualmente no habría más de 40 personas en el país utilizando estos dispositivos, por lo que una supervisión basada en protocolos apropiados podría cubrir las necesidades del sistema.