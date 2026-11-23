La Defensoría del Policía anunció que denunciará a Giovanni La Rosa Ruiz, abogado que durante un altercado vial en San Miguel afirmó ser policía y amenazó a un motociclista con involucrarlo en un caso de drogas y armas. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa al sujeto identificarse como integrante de la Policía Nacional y advertirle al conductor que podía colocarle sustancias ilícitas y un arma. Sin embargo, un representante de la Defensoría descartó que el implicado sea miembro de la institución y señaló que hacerse pasar por un agente podría constituir el delito de usurpación de autoridad.

Abogado pidió disculpas tras difusión del video

Luego de la repercusión del caso, La Rosa Ruiz publicó una grabación en la que ofreció disculpas por sus expresiones. Aseguró que sus palabras estuvieron fuera de lugar, asumió la responsabilidad por lo ocurrido y sostuvo que no buscó intimidar al motociclista. También aclaró que su comportamiento no representa al estudio jurídico al que está vinculado.

Por su parte, la Procuraduría del Ministerio del Interior informó que presentará la denuncia correspondiente. La Policía Nacional también rechazó cualquier uso indebido de su identidad institucional y las amenazas contra ciudadanos. Asimismo, se pidió al Colegio de Abogados evaluar las medidas que correspondan.