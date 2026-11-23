Un nuevo asesinato se registró en San Martín de Porres, donde un joven de 21 años perdió la vida tras recibir siete disparos. El ataque ocurrió cerca del mercado Caquetá, en el cruce de los jirones Gregorio Séptimo y Pastor Bravo.

La víctima fue identificada como Jaime Silva Mariño. Según información preliminar, se desempeñaba como jalador de vehículos en los alrededores, donde orientaba a los conductores que buscaban estacionamiento. Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lo interceptaron y dispararon contra él antes de escapar.

Policía investiga presunto ajuste de cuentas

Peritos de Criminalística y agentes del Departamento de Investigación Criminal llegaron al lugar para recoger evidencias y reconstruir el ataque. La zona fue acordonada mientras el fiscal de turno realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Entre las hipótesis que se manejan figura una posible venganza o ajuste de cuentas, aunque ninguna ha sido confirmada por las autoridades. Una cámara de seguridad instalada por la municipalidad podría aportar imágenes para identificar a los atacantes y establecer su ruta de escape.