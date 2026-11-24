Entre cuatro y cinco personas resultaron heridas tras la rotura de los vidrios de un ascensor en la galería Fabricantes, ubicada en la zona comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana y los afectados fueron trasladados al hospital Dos de Mayo.

Según testimonios recogidos en el lugar, los vidrios del ascensor, que serían gruesos y laminados, se desprendieron y cayeron sobre las personas que se encontraban en la parte inferior, entre comerciantes y vendedores ambulantes. Los afectados sufrieron lesiones en el rostro y la cabeza.

De acuerdo con las primeras versiones, habría personas dentro del ascensor al momento del incidente y no se descarta que la rotura haya sido provocada. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado a quienes habrían estado manipulando el equipo. Esta hipótesis deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el accidente, la zona fue cercada y posteriormente limpiada, aunque todavía se observaron restos de vidrio y manchas de sangre. Comerciantes y ambulantes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que un hecho similar vuelva a ocurrir, especialmente por la mayor afluencia de público durante la campaña navideña.

INICIAN INVESTIGACIONES

La galería, un establecimiento antiguo y de varios pisos, cuenta con cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido. Se espera que la Policía y el Ministerio Público recaben las imágenes y demás información para determinar las responsabilidades, así como si existió falta de mantenimiento o alguna acción que provocó la caída de los vidrios.