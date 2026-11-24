Un violento accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Argentina, en el Callao, dejó una mujer fallecida y al conductor de un automóvil gravemente herido. La víctima fue identificada como Leslie Elizabeth Quesada Luna, de 34 años, quien viajaba como pasajera en un vehículo negro que terminó destrozado entre dos unidades de carga pesada.

Según la información preliminar, el automóvil, conducido por Ángel Enrique Puyayo Yacolque, de 54 años, habría intentado adelantar a un tráiler. Durante la maniobra, el vehículo perdió el control e impactó contra la parte posterior de un camión que se encontraba estacionado desde la noche anterior por una presunta falla mecánica. El auto quedó atrapado entre ambas unidades pesadas.

La pasajera falleció en el lugar, mientras que el conductor resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico. Familiares señalaron que Leslie regresaba de su trabajo, donde cumplía turnos de madrugada, y había abordado el vehículo mediante una aplicación de transporte.

VERSIÓN DE TESTIGOS

De acuerdo con testigos, el camión estacionado llevaba varias horas en la vía y no habría contado con señalización preventiva suficiente para advertir a los conductores. La unidad permanecía detenida desde aproximadamente las 11 de la noche del día anterior debido a un desperfecto mecánico, situación que todavía era revisada al momento del accidente.

El choque dejó la carrocería del automóvil completamente destruida, con fierros retorcidos y diversas piezas desprendidas. La Policía tuvo que realizar varias maniobras con una grúa para retirar el vehículo y liberar la vía, que permaneció parcialmente obstruida.