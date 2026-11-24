Vecinos de la avenida Los Platinos, en San Martín de Porres, denunciaron que desde hace aproximadamente un año sufren constantes cortes de energía eléctrica sin previo aviso. Esta vez, llevan más de 24 horas sin servicio, mientras que en una ocasión anterior estuvieron hasta tres días sin electricidad.

Los afectados, de la zona Rosario del Norte, señalaron que la interrupción perjudica a más de 300 familias. Según indicaron, los cortes afectan a quienes trabajan de manera virtual, a los negocios y a los hogares, donde los alimentos almacenados en refrigeradoras terminan malográndose.

Una de las vecinas, quien es adulta mayor y necesita tomar medicamentos, expresó su preocupación por tener que desplazarse a oscuras durante las noches, ante el temor de sufrir una caída. Otros residentes mostraron sus viviendas sin iluminación y denunciaron la pérdida de productos y alimentos debido a la falta de electricidad.

EMPRESA SE PRONUNCIA

Por su parte, Plus Energía informó, mediante un comunicado, que el 23 de noviembre a las 12:36 p. m. se registró una falla imprevista en la red subterránea de baja tensión que abastece a la zona de Los Olivos, afectando a 46 clientes. La empresa señaló que la reparación requiere trabajos especializados y que su personal técnico se encuentra en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible.