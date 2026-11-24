Dos personas fallecieron tras un ataque armado contra una barbería ambulante instalada en el jirón Santa Verónica, en la cuadra 3, frente al mercado Modelo de San Diego, en San Martín de Porres. Las víctimas, dos ciudadanos venezolanos que atendían el negocio desde hacía aproximadamente dos meses, fueron atacadas a balazos por un grupo de sujetos que llegó al lugar durante la noche. Según las primeras versiones recogidas por la Policía y los testigos, los agresores se desplazaban en cuatro motocicletas.

Los disparos también alcanzaron las paredes y puertas de los establecimientos cercanos, entre ellos un chifa que se encontraba en funcionamiento. Uno de sus trabajadores resultó herido luego de que un proyectil lo rozara, mientras que una mujer de 36 años también sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada a un hospital. La zona registró momentos de alarma debido a que varios negocios permanecían abiertos y había numerosas personas en los alrededores del mercado.

De acuerdo con los testimonios iniciales, habrían participado hasta ocho atacantes, quienes llegaron en las motocicletas y dispararon contra los trabajadores de la barbería. La Policía deberá recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas tenían antecedentes policiales ni cuál habría sido el motivo del ataque.

INVESTIGAN ATAQUE

Entre las hipótesis que deberán ser investigadas figura un posible ajuste de cuentas o un caso relacionado con el cobro de cupos, debido a que el negocio funcionaba en una zona de intensa actividad comercial. Incluso, los atacantes habrían grabado el hecho, según las primeras versiones recogidas en el lugar. Mientras continúan las diligencias policiales, los establecimientos de la zona retomaron sus actividades, aunque el ataque generó preocupación entre comerciantes y vecinos.