El conductor del automóvil, identificado como Ángel Puyayo, de 54 años, permanece en estado grave en un centro médico, luego de que su vehículo quedara atrapado entre dos tráileres en el Callao. El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Argentina y Elmer Faucett.

En el asiento posterior viajaba Lesly Elizabeth Quezada Luna, de 34 años, quien falleció en el lugar tras el impacto. La mujer deja tres hijos menores de edad, de 5, 7 y 13 años.

Según las primeras versiones, uno de los tráileres permanecía detenido desde la noche anterior debido a una falla mecánica y, presuntamente, no tenía señalización de advertencia. El automóvil habría intentado pasar a otra unidad de carga cuando terminó involucrado en el accidente.

Los vehículos fueron trasladados a la unidad especializada de investigación de accidentes de tránsito, en Bellavista. La Policía realiza las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades, mientras vecinos cuestionan el tránsito de vehículos pesados en la zona.