Antes de convertirse en uno de los criminales más peligrosos del país, Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín”, tuvo una breve incursión en el mundo de la música como DJ en discotecas de Trujillo. Entre 2016 y 2017, cuando tenía poco más de 20 años, se dedicaba a colocar música en reuniones privadas y pequeños eventos para obtener ingresos. Con el tiempo, esta actividad le permitió presentarse en establecimientos de mayor concurrencia.

Algunas fotografías difundidas muestran a Bazán Valderrama frente a una cabina de DJ, utilizando consolas y mezcladoras durante sus presentaciones. Esta faceta contrasta con su posterior trayectoria delictiva y su vinculación con organizaciones criminales que operaban en la región La Libertad. Según el historiador Jorge Nureña, el perfil de alias “Jolín” corresponde a una generación de delincuentes que también incorpora elementos de la cultura musical y urbana en su entorno social.

El especialista explicó que el perfil del integrante de “La Nueva Jauría” presentaba características distintas a las de anteriores generaciones vinculadas a la criminalidad trujillana. Bazán Valderrama había estudiado la carrera de Derecho, frecuentaba discotecas y proyectaba una imagen relacionada con el éxito personal. Sin embargo, posteriormente quedó vinculado a la organización criminal “La Nueva Jauría”, de la que las autoridades lo señalan como cabecilla.

RECLUIDO EN LA BASE NAVAL

En el ámbito judicial, la Corte Superior de Justicia de La Libertad dispuso su internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval. Asimismo, estableció que deberá cumplir una condena de cadena perpetua por los delitos que se le atribuyen. El cómputo de la pena comenzará el 19 de noviembre de 2026, fecha en la que fue detenido, por lo que su destino será permanecer recluido en un establecimiento de máxima seguridad.