La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó autorización al Congreso para viajar el próximo 3 de diciembre a Barranquilla, Colombia, con el propósito de participar en el séptimo Gabinete Binacional Perú-Colombia. Durante su visita, también tiene previsto sostener una reunión privada con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordinar acciones conjuntas sobre asuntos de interés bilateral, entre ellos la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

La solicitud ha generado posiciones divididas entre los parlamentarios, debido a la situación de emergencia que atraviesan diversas localidades del país por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La legisladora Indira Huilca cuestionó el viaje presidencial y consideró que la mandataria debería permanecer en territorio nacional para coordinar la atención de las inundaciones registradas en zonas como Tambogrande y Sullana.

En contraste, el parlamentario José Baella defendió la realización del viaje y sostuvo que la presidenta debe cumplir con su agenda internacional, debido a que representa al país en encuentros diplomáticos. Asimismo, recordó que anteriores visitas oficiales a China y Japón permitieron alcanzar resultados que, según señaló, fueron favorables para el Perú, por lo que consideró importante respaldar este tipo de actividades.

EN MANOS DEL SENADO

La decisión sobre el permiso solicitado por Fujimori estará en manos del Senado, que deberá evaluar y votar la autorización correspondiente. En este escenario, las bancadas oficialistas y los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno cuentan con una presencia significativa en dicha cámara, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría. La resolución de la solicitud se conocerá en los próximos días.