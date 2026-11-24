Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. Jaime Yactayo, de 59 años, fue baleado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lineal cuando conducía una combi y cumplía su recorrido habitual. El atacante habría disparado en tres ocasiones a través de la ventana de la puerta del conductor. La víctima fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, donde permanece en una intervención quirúrgica.

La hija del transportista informó que su padre se encontraba siendo operado y expresó su esperanza de que logre recuperarse. Asimismo, denunció que este no es el primer atentado contra trabajadores de la misma empresa, pues hace menos de 15 días otro conductor fue asesinado. Según su testimonio, los transportistas vienen siendo amenazados por extorsionadores que les exigen el pago de cupos para permitirles continuar trabajando.

La familiar también reveló que los conductores pagan 15 soles diarios como parte de las extorsiones y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades frente a los constantes ataques. Además, señaló que, de acuerdo con los registros de video que conocen los trabajadores, la motocicleta utilizada en el atentado contra su padre sería la misma que habría participado en el asesinato del otro transportista. La familia pidió garantías para quienes continúan trabajando en medio de las amenazas.

INVESTIGACIONES EN CURSO

En tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Vecinos de la zona también expresaron su preocupación por la falta de seguridad y de cámaras de videovigilancia municipales, elementos que podrían contribuir a identificar a los responsables. Asimismo, se informó que el conductor fue llevado inicialmente a una posta cercana, pero tuvo que ser trasladado al Hospital María Auxiliadora debido a que el establecimiento no contaba con los recursos necesarios para atenderlo.