Las videollamadas también pueden ser utilizadas para cometer estafas digitales. Los delincuentes contactan a sus víctimas desde números desconocidos y recopilan imágenes, voces y datos personales.

Según especialistas, estas prácticas recurren a la ingeniería social para engañar a los usuarios. En algunos casos, los estafadores utilizan falsas actualizaciones para conseguir acceso a los dispositivos.

¿Cómo evitar ser víctima de estas estafas?

La información obtenida puede servir para suplantar identidades y crear contenidos falsos. Además, el FBI atribuyó a hackers vinculados a Corea del Norte el robo de más de 400 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos 18 meses.

Para reducir los riesgos, se recomienda evitar videollamadas de números desconocidos, no abrir enlaces sospechosos y verificar cualquier solicitud antes de compartir información personal.