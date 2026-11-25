El Gobierno presentó un balance de las medidas adoptadas frente al fenómeno El Niño, que incluye trabajos de limpieza en puntos críticos de ríos para reducir el riesgo de inundaciones, así como acciones coordinadas con distintos ministerios, la Autoridad Nacional del Agua y el sector privado para atender posibles emergencias.

Durante la conferencia de prensa, se advirtió que, pese a las labores preventivas, el caudal de los ríos podría superar su capacidad si alcanza entre 1.800 y 2.000 metros cúbicos por segundo. Asimismo, se anunció apoyo económico para pescadores afectados por las condiciones climáticas y asistencia internacional de Estados Unidos.

En el sector salud, se informó que el país cuenta con 1.183 camas de cuidados intensivos, de las cuales 1.003 están ocupadas y 159 disponibles. Según el reporte, Lambayeque y Áncash registran una ocupación total, por lo que se viene trasladando a pacientes hacia Lima. Además, el Gobierno coordina convenios con EsSalud, las Fuerzas Armadas y clínicas privadas para ampliar la disponibilidad de camas UCI.

BUQUE HOSPITAL

Como parte de la cooperación estadounidense, se anunció la llegada del buque hospital Comfort antes del 14 de enero, que estaría destinado a brindar atención durante los momentos más críticos de la emergencia. También se informó sobre la entrega de drones con sistemas térmicos e infrarrojos para labores de búsqueda y localización.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a los efectos de El Niño y atender a los sectores más vulnerables ante posibles inundaciones, daños agrícolas y emergencias sanitarias.