El Ministerio de Salud puso en marcha una jornada de vacunación contra el dengue en el colegio Santa María, ubicado en el distrito de Ate. La campaña está dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 20 años, considerados una de las poblaciones más susceptibles a contraer la enfermedad. Durante esta primera jornada se programó la vacunación de 76 menores que cuentan con la autorización de sus padres de familia.

Marleni Gómez, coordinadora de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este, explicó que la vacuna está incorporada en el esquema nacional de inmunización y brinda protección contra los cuatro serotipos del dengue. Asimismo, precisó que los adolescentes deberán regresar a los establecimientos de salud después de tres meses para recibir la segunda dosis y completar el esquema de vacunación.

La funcionaria indicó que Lima Este tiene como objetivo vacunar a 11.500 adolescentes hasta finales de este año. Además de Ate, las acciones de prevención e inmunización se desarrollan en sectores como Micaela Bastidas, Alfa y Omega, Santa Clara y Huaycán. La ampliación del rango de edad hasta los 20 años responde a los reportes epidemiológicos y a las disposiciones establecidas en la normativa vigente del Ministerio de Salud.

HAY 720 CASOS DE DENGUE

De acuerdo con el último reporte de la semana epidemiológica, Lima Este registra 720 casos de dengue, de los cuales 200 corresponden a personas que contrajeron la enfermedad en otras regiones del país. La coordinadora informó que los pacientes que requirieron hospitalización recibieron el alta médica y que, hasta el momento, ninguno necesitó atención en una unidad de cuidados intensivos. Las autoridades exhortaron a la población comprendida en el rango de edad establecido a acercarse a los establecimientos de salud para recibir la vacuna.