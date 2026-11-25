Un peatón se salvó de ser atropellado por una camioneta que perdió el control y terminó invadiendo la vereda en el distrito de Magdalena del Mar. El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. en la cuadra 3 de la avenida Javier Prado Oeste, en el cruce con la calle Daniel Carrión. Minutos antes, el hombre se había despedido de su pareja en un edificio y caminaba distraído con su teléfono celular cuando el vehículo se salió de la vía.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la camioneta ingresó a la acera y chocó violentamente contra un poste de alumbrado público, a pocos centímetros del peatón. Según lo declarado por el conductor ante las autoridades y el personal de seguridad, habría perdido el control del vehículo luego de quedarse dormido mientras manejaba. El impacto dejó seriamente dañada la base de la estructura, con el concreto destruido y las varillas de fierro expuestas.

Tras el accidente, personal de seguridad y efectivos policiales acordonaron la zona con cintas de advertencia, conos y bloques de concreto para evitar que los transeúntes se acerquen al poste. También habilitaron un pequeño corredor peatonal para permitir el desplazamiento de las personas. Sin embargo, los vecinos expresaron su preocupación porque la estructura podría desplomarse sobre la vía, por donde circulan diariamente numerosos vehículos.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los residentes exigieron que las autoridades realicen cuanto antes los trabajos de reparación y retiro del poste dañado, pues varias horas después del accidente todavía no habían llegado trabajadores para solucionar el problema. Asimismo, hicieron un llamado a los conductores a evitar manejar cuando se encuentren cansados o con sueño, ya que una pérdida de control puede poner en peligro la vida de peatones y otros usuarios de las vías.