Dos hombres fueron asesinados a balazos a plena luz del día en la primera cuadra de la calle Comunidad Industrial, frente al mercado Huaylas, en el distrito de Chorrillos. El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, a solo tres cuadras de la comisaría del sector.

Según la información recogida en la zona, las víctimas habían desayunado dentro del mercado y fueron atacadas cuando salieron. Comerciantes señalaron haber escuchado entre cinco y diez disparos y, por temor, demoraron en acercarse. Al salir, encontraron a ambos hombres sin vida.

Una de las víctimas fue identificada como Renzo Coya, de aproximadamente 45 años, quien anteriormente se dedicaba a la venta de pescado en el mercado de Surquillo y desde hace cerca de un año trabajaba como obrero de construcción en una empresa de la zona. Deja un hijo. La identidad del segundo fallecido aún no ha sido establecida.

Testigos indicaron que una motocicleta con dos ocupantes habría escapado a gran velocidad tras el ataque. Entre las hipótesis que se investigan figura un posible caso de extorsión relacionado con la obra donde trabajaba Coya, aunque esta versión aún no ha sido confirmada.

Personal policial y peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias, contabilizar los casquillos y realizar las diligencias correspondientes. Según el reporte, se habrían encontrado alrededor de siete casquillos de bala.

PREOCUPADOS POR INSEGURIDAD

Comerciantes y vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad y señalaron que la presencia policial en la zona sería insuficiente. Las autoridades continúan investigando el doble homicidio para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.