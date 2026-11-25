Juan Bazán Mejía, de 69 años, vive entre el dolor por el asesinato de uno de sus hijos y el encarcelamiento de otros dos. Uno de ellos es Jolin Bazán, conocido en Trujillo como DJ Extremix, quien fue sentenciado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de una persona.

Este miércoles, durante el traslado de Jolín Bazán hacia la Base Naval, su padre llegó junto a su esposa a las inmediaciones de la Dirincri para intentar verlo, aunque fuera de lejos. Según contó, hace aproximadamente dos o tres años no había podido encontrarse con su hijo.

Visiblemente afectado, Juan Bazán cuestionó las pruebas que vincularon a su hijo con el caso. Sostuvo que no existirían elementos suficientes para acreditar su participación y puso en duda las declaraciones de un testigo que, según la acusación, lo relacionaría con la coordinación del secuestro y asesinato.

PIDEN REVISAR PRUEBAS

Finalmente, pidió que se revisen las pruebas del caso y que se esclarezca la situación judicial de su hijo, mientras continúa expresando su dolor por la pérdida de uno de sus hijos y el encarcelamiento de los otros dos.